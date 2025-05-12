23 человека арестованы по делу о краже денег у участников СВО в Шереметьево

Более 20 человек, в том числе полицейские, обвиняются в обмане участников специальной военной операции таксистами в подмосковном аэропорту Шереметьево. Они стали фигурантами дела по статьям о краже и мошенничестве, сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
Так, полиция арестовала 23 подозреваемых. Их обвиняют, в том числе, по статье 210 УК России. Она свидетельствует об организации преступного сообщества или участии в нем.
«По настоящему уголовному делу, возбужденному по статье 158 (кража) и статье 159 (мошенничество) УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых 5 полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — рассказал источник агентства.
Кроме того, СК России возбудит уголовное дело по факту порчи памятника Воину-освободителю Таллина от немецких оккупантов. Злоумышленники изрисовали его краской.