23 человека арестованы по делу о краже денег у участников СВО в Шереметьево

Более 20 человек, в том числе полицейские, обвиняются в обмане участников специальной военной операции таксистами в подмосковном аэропорту Шереметьево. Они стали фигурантами дела по статьям о краже и мошенничестве, сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.