Польша была шокирована украинскими провокациями на 9 мая в Варшаве

«Люди, возлагающие венки и цветы, зажигающие свечи и молящиеся на кладбище, где похоронено более 21 тысячи человек, были забросаны самыми отвратительными эпитетами. Из динамиков играла громкая музыка, а прибывающих на кладбище людей оскорбляли с помощью мегафонов. У входа на кладбище была установлена непотребная инсталляция Активисты легли на землю, накрылись грязными простынями», — говорится в материале Mysl Polska. Сообщается, что участники акции пытались воспрепятствовать возложению венков российскими и белорусскими дипломатами и польским гражданам.