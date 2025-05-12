Bloomberg: Британия готова объявить новые санкции против России

По данным издания, новые ограничительные меры будут озвучены в Лондоне в ходе предстоящего саммита стран из так называемой группы «Веймар+», куда входят представители Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского союза. В санкционный список могут попасть как российские компании, так и частные лица, оказывающие содействие спецоперации на территории Украины.