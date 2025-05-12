Поднял руку и получил штраф: мужчину из Красноярска осудили за фото в соцсети

Россиянин опубликовал в социальной сети фотографию с поднятой рукой. Мужчина заявил, что якобы изобразил стебель цветка. Однако суд счел фото демонстрацией нацистской символики. Теперь житель Красноярска получит штраф в размере 1300 рублей, информирует РИА Новости.