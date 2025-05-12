Поднял руку и получил штраф: мужчину из Красноярска осудили за фото в соцсети

Россиянин опубликовал в социальной сети фотографию с поднятой рукой. Мужчина заявил, что якобы изобразил стебель цветка. Однако суд счел фото демонстрацией нацистской символики. Теперь житель Красноярска получит штраф в размере 1300 рублей, информирует РИА Новости.
Мужчина попытался оспорить решение суда. Он рассказал, что фото носит исключительно доброжелательный характер. Однако суд Красноярска счел доказательства недостаточными.
По данным правоохранителей, мужчина публично пропагандирует нацистскую символику. Жест, показываемый фигурантом дела, признали приветствием фашистов. По мнению суда, версия мужчины со «стеблем» надуманная.
В правоохранительных органах также расследуют дело об обмане бойцов СВО таксистами в подмосковном аэропорту Шереметьево. Фигурантами стали 23 человека, в том числе, сотрудники полиции.