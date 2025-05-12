Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аргентине более 80 лет хранилась нацистская пропаганда в здании Верховного суда

В подвале Верховного суда Аргентины обнаружены коробки с нацистской пропагандой, находившиеся там более 80 лет. Документы связаны с делом 1941 года о задержании груза, направленного в германское посольство из Токио, сообщает издание Perfil.

Материалы были присланы германским посольством из Токио 20 июня 1941 года.

В подвале Верховного суда Аргентины обнаружены коробки с нацистской пропагандой, находившиеся там более 80 лет. Документы связаны с делом 1941 года о задержании груза, направленного в германское посольство из Токио, сообщает издание Perfil.

«Необычное открытие произошло в архивах Верховного суда, где сотрудники обнаружили ряд коробок с материалами… Их содержимое предназначалось для пропаганды идеологии Адольфа Гитлера (немецкого государственного и политического деятеля — прим. URA.RU) в Аргентине», — отмечает Perfil. В тот период специальная комиссия Конгресса изучала возможное нарушение нейтралитета страны во время войны.

Федеральный судья распорядился изъять спорные материалы, а дело передали в Верховный суд из-за международного характера расследования. С тех пор документы оставались в архивах судебного учреждения без дальнейшего изучения.

Ранее Аргентина рассекретила архивные документы о нацистах, бежавших в страну после Второй мировой войны. В опубликованной подборке представлено более 1850 материалов, собранных спецслужбами в период с 1950-х по 1980-е годы.