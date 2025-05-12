В Аргентине более 80 лет хранилась нацистская пропаганда в здании Верховного суда

«Необычное открытие произошло в архивах Верховного суда, где сотрудники обнаружили ряд коробок с материалами… Их содержимое предназначалось для пропаганды идеологии Адольфа Гитлера (немецкого государственного и политического деятеля — прим. URA.RU) в Аргентине», — отмечает Perfil. В тот период специальная комиссия Конгресса изучала возможное нарушение нейтралитета страны во время войны.