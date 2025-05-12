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В Забайкалье задержали поджигателя, из-за которого сгорели 40 дач

ЧИТА, 12 мая. /ТАСС/. Задержан мужчина, из-за которого возник пожар, повредивший имущество на 40 дачах в кооперативе «Малиновка» возле села Смоленка Читинского района Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Читинском районе задержан подозреваемый в пожаре, повлекшем уничтожение имущества граждан в дачном кооперативе “Малиновка”. Вчера прокуратура Читинского района изъяла из производства органов дознания МЧС уголовное дело, возбужденное 10 мая по факту пожара, повлекшего уничтожение и повреждение имущества граждан на не менее чем 40 участков в дачном кооперативе “Малиновка” возле села Смоленка, по признакам преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар возник из-за 50-летнего мужчины, который резал метал на своем участке для установки забора. Сейчас в его действиях усматривается более тяжкий состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия). Уголовное дело передано для производства предварительного расследования в следственные органы МВД. Забайкальцу может грозить наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявили 24 марта. С 7 апреля в лесах введен режим ЧС регионального характера. С 23 апреля для привлечения дополнительных ресурсов к стабилизации обстановки в регионе установлен режим ЧС федерального уровня. В регионе основными причинами лесных пожаров остаются палы сухой травы, непотушенные костры и другие рукотворные факторы.