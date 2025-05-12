В Забайкалье задержали поджигателя, из-за которого сгорели 40 дач

«В Читинском районе задержан подозреваемый в пожаре, повлекшем уничтожение имущества граждан в дачном кооперативе “Малиновка”. Вчера прокуратура Читинского района изъяла из производства органов дознания МЧС уголовное дело, возбужденное 10 мая по факту пожара, повлекшего уничтожение и повреждение имущества граждан на не менее чем 40 участков в дачном кооперативе “Малиновка” возле села Смоленка, по признакам преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений)», — говорится в сообщении.