В Забайкалье задержали поджигателя, из-за которого сгорели 40 дач

«В Читинском районе задержан подозреваемый в пожаре, повлекшем уничтожение имущества граждан в дачном кооперативе “Малиновка”. Вчера прокуратура Читинского района изъяла из производства органов дознания МЧС уголовное дело, возбужденное 10 мая по факту пожара, повлекшего уничтожение и повреждение имущества граждан на не менее чем 40 участков в дачном кооперативе “Малиновка” возле села Смоленка, по признакам преступлений, предусмотренных ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пожар возник из-за 50-летнего мужчины, который резал метал на своем участке для установки забора. Сейчас в его действиях усматривается более тяжкий состав преступления, предусмотренный ч. 3 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия). Уголовное дело передано для производства предварительного расследования в следственные органы МВД. Забайкальцу может грозить наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.
Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявили 24 марта. С 7 апреля в лесах введен режим ЧС регионального характера. С 23 апреля для привлечения дополнительных ресурсов к стабилизации обстановки в регионе установлен режим ЧС федерального уровня. В регионе основными причинами лесных пожаров остаются палы сухой травы, непотушенные костры и другие рукотворные факторы.