Трампа возмутил вопрос о влиянии на избрание нового Папы Римсксого

«Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме», — написал президент США в соцсети The Truth, выразив свое недовольство в отношении вопроса журналистки. Кроме того, Трамп подчеркнул, что на последних выборах значительное число католиков поддержали именно его, уточнив, что 54% голосов католического электората были отданы в его пользу.