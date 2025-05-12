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Трампа возмутил вопрос о влиянии на избрание нового Папы Римсксого

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки ABC News Марты Раддац о его возможной роли в избрании нового Папы Льва XIV. По словам американского лидера, подобные вопросы свидетельствуют о предвзятом отношении к его персоне со стороны СМИ.

Трамп отрицает причастность к избранию нового папы Римского.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки ABC News Марты Раддац о его возможной роли в избрании нового Папы Льва XIV. По словам американского лидера, подобные вопросы свидетельствуют о предвзятом отношении к его персоне со стороны СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАмериканец впервые стал Папой Римским: кто такой Роберт Прево, принявший имя Лев XIV.

«Этот вопрос вырвался из ниоткуда, но он был в ее помешанном на Трампе уме», — написал президент США в соцсети The Truth, выразив свое недовольство в отношении вопроса журналистки. Кроме того, Трамп подчеркнул, что на последних выборах значительное число католиков поддержали именно его, уточнив, что 54% голосов католического электората были отданы в его пользу.

Ранее Трамп публично высказывался о желании стать понтификатом и также в соцсетях было сгенерировано искусственным интеллектом изображение, на котором тот занимает папский престол. В числе возможных кандидатов на пост Папы Римского Трамп называл кардинала из Нью-Йорка.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПервый американец в мире, ставший понтификом: как избирали нового Папу Римского Льва XIV.

В начале мая в Ватикане выбрали нового папу Римского. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV.

Нового папу не смогли избрать с первого раза. Его выбрали после двух дней работы Конклава и четырех раундов голосования.