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В Иркутске и районе два человека погибли в авариях с 5 по 11 мая

Травмы получили 12 взрослых и двое детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дорогах Иркутска и района за неделю произошло 15 аварий, в которых травмы получили 12 взрослых и двое детей. Еще двух человек не удалось спасти. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

Травмы получили 14 человек. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

— С 5 по 11 мая 2025 водители семь раз сбили пешеходов, еще один — велосипедиста. Три машины столкнулись между собой, две перевернулись, одна врезалось в препятствие. Один автомобиль слетел с дороги, — сообщает пресс-служба ведомства.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

Всего за неделю произошло 165 автоаварий, в которых повредилось 303 транспортных средства. Важно! Госавтоинспекция просит соблюдать правила дорожного движения и не превышать допустимую скорость.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний водитель автомобиля пострадал в ДТП в районе села Моты Шелеховского района.