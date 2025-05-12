GT: Россия и Китай усиленно строят стратегическую стабильность

КНР и Россия успешно сотрудничают на мировой арене.
Российская Федерация и КНР совместными усилиями выстраивают систему стратегической стабильности в международных отношениях. Об этом пишет Global Times.
«В то время как невиданные за столетие изменения ускоряются и международная безопасность сталкивается с нестабильностью. Китай и Россия уже приложили и продолжат прилагать неустанные усилия для обеспечения глобальной стратегической стабильности», — отмечает китайское издание.
Ранее на праздничном Параде Победы 9 мая, который ежегодно проводится на Красной площади в Москве, участие приняли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Оба лидера вместе следили за парадом войск, занимая соседние места на официальной трибуне. Россия и Китай являются давними партнерами, у стран растет оборот торговли. Они поддерживают позиции друг друга по ряду вопросов международной политики.