GT: Россия и Китай усиленно строят стратегическую стабильность

Ранее на праздничном Параде Победы 9 мая, который ежегодно проводится на Красной площади в Москве, участие приняли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Оба лидера вместе следили за парадом войск, занимая соседние места на официальной трибуне. Россия и Китай являются давними партнерами, у стран растет оборот торговли. Они поддерживают позиции друг друга по ряду вопросов международной политики.