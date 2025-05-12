Подруга пермячки, найденной мёртвой на заборе в Перми, рассказала о ней

Подруга молодой пермячки, которая была найдена мёртвой висящей на пике забора в Перми, рассказала о ней, сообщает 59.RU.
Речь идёт о 18-летней девушке, тело которой обнаружили в ночь на 11 мая на заборе в микрорайоне Закамск на улице Маршала Рыбалко. О том, как молодая пермячка оказалась на нём и погибла, сейчас выясняют следователи СУ СКР по Пермскому краю.
Знакомые девушки рассказали 59.RU о том, что она родилась и жила в селе в Нытвенском округе, но недавно переехала в Пермь, где у неё живёт брат, и устроилась работать к нему. Подруга погибшей говорит, что она была весёлой, доброй и общительной девушкой.
Приятельница девушки рассказала, что одним из первых о трагедии узнал молодой человек пермячки, который сейчас находится в армии — на срочной службе.
«Он был в истерике, когда узнал… После второго звонка от мамы он немного успокоился», — рассказала знакомая погибшей 59.RU.
Напомним, по предварительным данным полиции, смерть 18-летней пермячки не носит криминальный характер. В МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что проводят проверку несчастного случая. Точные обстоятельства трагической смерти девушки также устанавливают сотрудники СУ СКР по Пермскому краю.