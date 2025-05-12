Подруга пермячки, найденной мёртвой на заборе в Перми, рассказала о ней

Знакомые девушки рассказали 59.RU о том, что она родилась и жила в селе в Нытвенском округе, но недавно переехала в Пермь, где у неё живёт брат, и устроилась работать к нему. Подруга погибшей говорит, что она была весёлой, доброй и общительной девушкой.