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В Кузбассе задержали подростка за подготовку теракта

Несовершеннолетний планировал взорвать самодельное взрывное устройство на территории городского военкомата.

Источник: РИА "Новости"

КЕМЕРОВО, 12 мая. /ТАСС/. Несовершеннолетний житель Новокузнецка Кемеровской области планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата по заданию запрещенной в РФ террористической организации «Легион “Свобода России”. Подросток задержан, сообщили ТАСС в управлении ФСБ по региону.

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации “Легион “Свобода России” для совершения террористического акта путем совершения взрыва СВУ на территории военного комиссариата города Новокузнецка в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти в Кемеровской области”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В объединенном пресс-центре судов Кемеровской области уточнили ТАСС, что меру пресечения избирал Центральный районный суд Кемерова. Обвиняемому в преступлении подростку исполнилось 16 лет.