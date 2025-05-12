В Кузбассе задержали подростка за подготовку теракта

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации “Легион “Свобода России” для совершения террористического акта путем совершения взрыва СВУ на территории военного комиссариата города Новокузнецка в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти в Кемеровской области”, — говорится в сообщении.