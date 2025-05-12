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По делу о краже денег у участников СВО в Шереметьеве арестовали 23 человек

По делу об обмане таксистами участников спецоперации в столичном аэропорту Шереметьево арестовали 23 граждан, в том числе пять сотрудников полиции патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По делу об обмане таксистами участников спецоперации в столичном аэропорту Шереметьево арестовали 23 граждан, в том числе пять сотрудников полиции патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что арестованные обвиняются в краже, мошенничестве, организации и участии в преступном сообществе, сказано в статье.

4 мая сообщалось, что в Москве раскрыли подробности уголовного дела по факту мошенничества в отношении участников спецоперации, которых обманывали при заказе такси в аэропорту Шереметьево.

Выяснилось, что в преступной схеме участвовали трое сотрудников полиции. Двое из них определяли возможных жертв, а третий следил за тем, чтобы уголовные дела по заявлениям пострадавших не расследовали.

Вместо одной-двух тысяч рублей за поездку от ветеранов боевых действий мошенники требовали 40, 70 или даже 122 тысячи рублей. Еще двух участников спецоперации аферисты напоили, а потом обокрали.