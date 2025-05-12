По делу о краже денег у участников СВО в Шереметьеве арестовали 23 человек

По делу об обмане таксистами участников спецоперации в столичном аэропорту Шереметьево арестовали 23 граждан, в том числе пять сотрудников полиции патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.