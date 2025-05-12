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С МГТУ имени Баумана требуют более 82 млн рублей за нарушение поставок роботов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ обратилось в суд с иском к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н. Э. Баумана о взыскании более 82 млн рублей по госконтракту на поставку робототехнического комплекса ликвидации последствий радиационных аварий. Это следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Источник: РИА "Новости"

«Принять исковое заявление Министерства обороны к МГТУ имени [Н. Э.] Баумана о взыскании 82 019 840 рублей и возбудить производство по делу», — говорится в определении.

Иск связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий соглашения.