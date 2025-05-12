В Новосибирской области продавщица брала деньги из кассы

45-летняя жительница Новосибирской области была осуждена за присвоение имущества в крупном размере, совершённое с использованием служебного положения. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.
Как выяснилось, с 2022 по 2023 год сибирячка работала продавцом в продуктовом магазине. За это время она похитила деньги из кассы, а также товары на общую сумму более 700 тысяч рублей.
Свою вину женщина признала лишь частично. Татарский районный суд приговорил её к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Также, учитывая частично возмещённый ущерб, суд постановил взыскать с виновной 560 тысяч рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что пособник мошенников по решению суда вернёт деньги, похищенные у новосибирского пенсионера.