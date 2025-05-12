Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: средства РЭБ отразили атаку дронов ВСУ в Ростовской области

В Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ.

Средства радиоэлектронной борьбы отразили воздушную атаку дронов Вооруженных сил Украины в Каменске Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По информации руководителя области, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Остальные данные уточняется.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 143 украинских беспилотных аппарата и три американские управляемые авиабомбы JDAM.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили дронами по четырем населенным пунктам в двух приграничных районах Белгородской области 10 мая. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.