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Глава СК взял на контроль смертельное ДТП во время нелегальных гонок в Ангарске

В аварии погибла 17-летняя девушка, два человек получили травмы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела после смертельного ДТП во время нелегальных гонок. Напомним, в ночь с 10 на 11 мая погибла 17-летняя девушка. Еще два человека получили травмы.

— Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Иркутской области Ситникову А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — уточнили в информационном центре СК.

Организатора гонок и водителя, не совладавшего с управлением, задержали и допросили. Расследование продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах Иркутска и района за неделю произошло 15 аварий, в которых травмы получили 12 взрослых и двое детей. Еще двух человек не удалось спасти.