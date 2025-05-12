Глава СК взял на контроль смертельное ДТП во время нелегальных гонок в Ангарске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела после смертельного ДТП во время нелегальных гонок. Напомним, в ночь с 10 на 11 мая погибла 17-летняя девушка. Еще два человека получили травмы.
— Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Иркутской области Ситникову А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — уточнили в информационном центре СК.
Организатора гонок и водителя, не совладавшего с управлением, задержали и допросили. Расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах Иркутска и района за неделю произошло 15 аварий, в которых травмы получили 12 взрослых и двое детей. Еще двух человек не удалось спасти.