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В Центральной Америке может появится новый российский партнер

В Никарагуа рассматривают возможность заключения соглашения о стратегическом партнерстве с Россией. Об этом рассказал спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега.

Соглашение укрепило бы связи между Никарагуа и Россией, заявил Ортега.

В Никарагуа рассматривают возможность заключения соглашения о стратегическом партнерстве с Россией. Об этом рассказал спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега.

«Мы считаем себя стратегическим партнером России, и такого типа соглашение могло бы способствовать еще большему усилению связей», — передает слова Ортеги газета «Известия». Он добавил, что такое соглашение принесло бы взаимную выгоду.

Никарагуа хочет увеличить экспорт традиционных товаров, таких как кофе, морепродукты и табак, на российский рынок и готова стать хабом для поставок российских товаров в Центральную и Латинскую Америку. Ортега отмечал, что благодаря сотрудничеству с Россией в страну уже поступили автобусы и вакцины против COVID-19.