В Центральной Америке может появится новый российский партнер

Никарагуа хочет увеличить экспорт традиционных товаров, таких как кофе, морепродукты и табак, на российский рынок и готова стать хабом для поставок российских товаров в Центральную и Латинскую Америку. Ортега отмечал, что благодаря сотрудничеству с Россией в страну уже поступили автобусы и вакцины против COVID-19.