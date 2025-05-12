«Россия ищет выход»: как западные СМИ отреагировали на желание Путина встретиться с Зеленским

«Путин отклонил ультиматум европейских лидеров о согласии на прекращение огня с Украиной, но предложил провести прямые переговоры с Киевом. Четыре европейских лидера ранее в субботу посетили киевский майдан вместе с Зеленским. Трамп пока публично не прокомментировал свой разговор с группой лидеров и то, взял ли он на себя конкретные обязательства в случае, если Путин откажется от прекращения огня», — пишет The Guardian. На данный момент администрация Трампа, по всей видимости, проявляла значительно большую строгость в отношении Киева, чем в адрес Москвы, также отмечает издание.