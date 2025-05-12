Средства РЭБ отразили атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

Средства РЭБ отразили атаку украинских БПЛА в Ростовской области. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Ночью средствами радиоэлектронной борьбы была отражена воздушная атака беспилотников в Каменске. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, — написал он в Telegram-канале.
Пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и ноги при атаке дрона Вооруженных сил Украины на поселок Хомутовка в Курской области. Об этом 11 мая сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, родственники пострадавшей смогли самостоятельно доставить ее в ближайшую больницу в Брянской области. Он уточнил, что вражеский беспилотник сбросил снаряд на машину, в которой также находились родители девочки. Они не пострадали.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 мая также сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь.