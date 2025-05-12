Подросток попытался взорвать военкомат в Кемеровской области: возбуждено дело о теракте

Отмечается, что злоумышленнику нет и 18 лет. Подросток вступил в сговор с экстремистами и был готов к использованию самодельного взрывного устройства. По данным ФСБ, в планах преступников была дестабилизация работы органов власти Кемеровской области. Вмешательство силовиков не позволило реализовать преступные планы.