Подросток попытался взорвать военкомат в Кемеровской области: возбуждено дело о теракте

Уроженец Кемеровской области попытался совершить теракт на территории одного из местных военкоматов. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено дело о подготовке к теракту, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональную ФСБ.
Отмечается, что злоумышленнику нет и 18 лет. Подросток вступил в сговор с экстремистами и был готов к использованию самодельного взрывного устройства. По данным ФСБ, в планах преступников была дестабилизация работы органов власти Кемеровской области. Вмешательство силовиков не позволило реализовать преступные планы.
«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлен несовершеннолетний житель региона, который из корыстных побуждений вступил в сговор с представителем террористической организации для совершения террористического акта путем совершения взрыва СВУ на территории военного комиссариата города Новокузнецка», — рассказали в местной службе безопасности.
В СК России также расследуют дело об осквернении монумента в честь советских бойцов в Таллине. Преступники изрисовали памятник краской.