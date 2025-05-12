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В Омске произошло новое нападение в пункте выдачи заказов

На этот раз потасовка возникла между женщинами.

Источник: SuperOmsk.ru

В соцсетях появилось сообщение об очередном нападении посетителя на сотрудника пункта выдачи заказов. На этот раз конфликтная ситуация возникла между женщинами.

Как сообщается в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», в воскресенье, 11 мая 2025 года, посетительница применила силу к сотруднице.

«На одном из ПВЗ в Омске девушка напала на сотрудницу. Причины конфликта не уточняются», — говорится в посте.

Судя по прилагающемуся видео, одна женщина хватала другую за волосы и руки, а другая пыталась дать отпор. Адрес пункта выдачи не уточняется.

Напомним, в декабре 2024 года в пункте выдачи в Октябрьском округе Омска произошел резонансный случай. Мужчина избил сотрудника, инцидент попал на запись камеры наблюдения. Впоследствии задержанный подозреваемый заявил, что не раскаивается, отказавшись назвать причину конфликта.