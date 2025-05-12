Омичей обманывают через поддельные «рабочие» чаты

В мессенджерах набирает обороты новая схема обмана — поддельные групповые чаты. Как рассказали омичам в министерстве региональной безопасности, злоумышленники формируют фальшивые сообщества якобы от имени работодателей, организаций или тематических групп, чтобы создать у жертвы ощущение доверия и вовлечённости.
Жертву добавляют в такой чат без предупреждения. Внутри — активные «участники», которые охотно делятся опытом и рассказывают, как они успешно прошли некую «процедуру». Эти собеседники на самом деле — боты или подставные аккаунты, полностью контролируемые мошенниками. Их цель — убедить человека выполнить нужные действия: передать код из СМС, перейти по ссылке, подтвердить личность или отправить ключ авторизации.
Подобные чаты используют в схемах с фальшивым трудоустройством или при попытке получить доступ к аккаунтам на госпорталах. Несмотря на различие сюжетов, принцип один: сформировать атмосферу, в которой потенциальная жертва перестаёт сомневаться.
Эксперты по кибербезопасности советуют сохранять бдительность: если вы не знаете никого из участников группы, а переписка выглядит слишком согласованной и постановочной, скорее всего, перед вами попытка обмана.