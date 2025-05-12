Омичей обманывают через поддельные «рабочие» чаты

Жертву добавляют в такой чат без предупреждения. Внутри — активные «участники», которые охотно делятся опытом и рассказывают, как они успешно прошли некую «процедуру». Эти собеседники на самом деле — боты или подставные аккаунты, полностью контролируемые мошенниками. Их цель — убедить человека выполнить нужные действия: передать код из СМС, перейти по ссылке, подтвердить личность или отправить ключ авторизации.