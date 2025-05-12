Житель Хабаровского края под предлогом «забрать бонусы» потерял 975 тыс рублей

Преступник позвонил мужчине, представился сотрудником крупного банка и сообщил о начислении бонусов. Для их активации якобы требовалось перейти по ссылкам, что потерпевший и сделал. После этого он обнаружил в банковском приложении, что на него оформлен кредит и деньги уже переведены на чужой счет. Он обратился в полицию.