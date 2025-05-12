Житель Хабаровского края под предлогом «забрать бонусы» потерял 975 тыс рублей

Под видом активации банковских бонусов мошенник обманул 53-летнего жителя поселка Эльбан Амурского района на 975 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Преступник позвонил мужчине, представился сотрудником крупного банка и сообщил о начислении бонусов. Для их активации якобы требовалось перейти по ссылкам, что потерпевший и сделал. После этого он обнаружил в банковском приложении, что на него оформлен кредит и деньги уже переведены на чужой счет. Он обратился в полицию.
— Возбуждено уголовное дело по статье «кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Полиция призывает граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать по телефону 102 о любых мошеннических действиях, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, за неделю мошенники украли у жителей Хабаровского края 18,8 млн рублей.