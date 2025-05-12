Утренние толчки в горах: землетрясение произошло в 234 км от Алматы

12 мая в 06:33 по времени Астаны сеть сейсмологических станций зафиксировала землетрясение в горах на территории Кыргызстана — в 234 километрах к юго-западу от Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Подземные толчки произошли на глубине 10 километров и достигли магнитуды 4,8 по шкале MPV, с энергетическим классом 10,4.