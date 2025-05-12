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Челябинец с пистолетом попытался ограбить павильон в Центральном районе

Нападавшего задержали.

Источник: РИА "Новости"

Вооружённый мужчина попытался ограбить продуктовый павильон в Центральном районе Челябинска. Нападавшего задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл вечером 11 мая. Посетитель зашёл в мини-магазин с предметом, похожим на пистолет, и потребовал у продавца отдать дневную выручку. Злоумышленника спугнул случайный покупатель. С места происшествия грабитель скрылся. Однако уже через полтора часа его нашли полицейские.

«Подозреваемый был задержан по месту проживания. Им оказался 39-летний местный житель», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Пневматический пистолет, которым мужчина размахивал перед продавцом, изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.