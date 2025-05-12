Министр транспорта Бурятии Гоге задержан по обвинению в коррупции

В Республике Бурятия выявили возможного коррупционера. Фигурантом уголовного дела о взяточничестве стал местный министр по развитию транспорта, энергетике и дорожному хозяйству Александр Гоге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Бурятия.
Местного министра задержали 12 мая. Следователи проведут ряд проверок.
«Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия задержан по обвинению в коррупции», — уведомили в пресс-службе.
Зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков, вместе с тем, заявил, что действия полиции были ожидаемыми. Он подчеркнул, что коррупция — не преступление, а предательство, учитывая проведение спецоперации. Вячеслав Сухоруков поддержал задержание Александра Гоге.
Кроме того, 12 мая задержали 23 фигурантов дела о мошенничестве, связанном с таксистами в аэропорту Шереметьево. Согласно обвинению, пятеро полицейских и еще 18 человек задействованы в обманных схемах в отношении участников СВО.