В Самаре ночью 11 мая на улице Аксакова вспыхнул пожар на 100 кв. метрах

Накануне вечером что жители города активно делились информацией в социальных сетях о возгорании деревьев, выражая опасения относительно возможного распространения огня на близлежащие строения.
Позднее поступили официальные данные от Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации региона.
Согласно полученной информации, сигнал о чрезвычайной ситуации поступил в службу спасения в 21:27 вечера. Инцидент произошел в Железнодорожном районе, на улице Аксакова, дом № 15, где вспыхнули деревянные хозяйственные постройки.
Площадь охваченного огнем участка составила около ста квадратных метров.
Для ликвидации пожара были оперативно привлечены силы и средства спасательных служб — задействованы тридцать девять сотрудников ведомства и десять единиц специализированной пожарной техники.
Благодаря оперативному реагированию пострадавших среди населения удалось избежать.
На настоящий момент специалисты ведут работу по установлению точной причины возникновения возгорания. Сообщается также, что к 22:19 ситуация была успешно стабилизирована, распространение пламени остановлено, и дальнейшие риски минимизированы.
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