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Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции. Об этом сообщили в правительстве республики. Детали уголовного дела не приводятся.

Источник: Reuters

По словам заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова, задержание министра было «ожидаемо». Правительство региона взаимодействовало с правоохранительными органами. Господин Сухоруков назвал коррупцию предательством «в условиях специальной военной операции».

Александр Гоге был назначен министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии в марте 2021 года. До этого он занимал пост заместителя начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Росавтодора.