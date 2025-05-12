Министра транспорта Бурятии задержали по обвинению в коррупции

По словам заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова, задержание министра было «ожидаемо». Правительство региона взаимодействовало с правоохранительными органами. Господин Сухоруков назвал коррупцию предательством «в условиях специальной военной операции».
Александр Гоге был назначен министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии в марте 2021 года. До этого он занимал пост заместителя начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Росавтодора.