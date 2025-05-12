Главу транспортного ведомства Бурятии задержали в рамках антикоррупционного расследования

Ранее в коррупции был замешан экс-глава МЧС Самарской области. Он признал вину в получении 25 млн рублей взяток. Расследование установило, что Олег Бойко систематически брал деньги от компании «Витязь» за покровительство в вопросах пожарной безопасности. Теперь генерал сотрудничает со следствием по делу о коррупции в особо крупном размере, сообщает издание «Ридус».