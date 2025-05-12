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Главу транспортного ведомства Бурятии задержали в рамках антикоррупционного расследования

Правоохранительные органы задержали главу транспортного ведомства республики Александра Гоге в рамках антикоррупционного расследования. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков.

Борьба с коррупцией остается ключевым приоритетом работы правительства.

Правоохранительные органы задержали главу транспортного ведомства республики Александра Гоге в рамках антикоррупционного расследования. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков.

«Мы его [задержания] ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность — это та работа, которая требует тишины», — передает telegram-канал правительства Бурятии слова Сухорукова. Он также заявил, что власти региона активно сотрудничали со следствием в ходе подготовки операции.

Чиновник также назвал коррупционные преступления предательством, особенно в условиях СВО, пообещав, что все виновные понесут заслуженное наказание. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией остается ключевым приоритетом работы правительства.

Ранее в коррупции был замешан экс-глава МЧС Самарской области. Он признал вину в получении 25 млн рублей взяток. Расследование установило, что Олег Бойко систематически брал деньги от компании «Витязь» за покровительство в вопросах пожарной безопасности. Теперь генерал сотрудничает со следствием по делу о коррупции в особо крупном размере, сообщает издание «Ридус».