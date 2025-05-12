Экс-мэр Махачкалы подал иски к администрации колонии «Черный дельфин»

В одном из первых исков экс-мэр оспаривал решение администрации колонии о постановке его на профилактический учет как человека, склонного к побегу и членовредительству, а также изучающего и пропагандирующего экстремистскую идеологию. Позже он также жаловался на неудобное устройство комнаты для встреч с адвокатами, что затрудняло свободный обмен документами.