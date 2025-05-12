Экс-мэр Махачкалы подал иски к администрации колонии «Черный дельфин»

Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в колонии ИК-6 «Черный Дельфин» за организацию убийства следователя, подал множество исков с просьбой улучшить условия своего содержания, включая питание и медицинское обслуживание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Амиров начал подавать иски с 2017 года, и все они так или иначе касаются его условий жизни в колонии и трудностей, связанных с его инвалидностью — он прикован к инвалидной коляске.
В одном из первых исков экс-мэр оспаривал решение администрации колонии о постановке его на профилактический учет как человека, склонного к побегу и членовредительству, а также изучающего и пропагандирующего экстремистскую идеологию. Позже он также жаловался на неудобное устройство комнаты для встреч с адвокатами, что затрудняло свободный обмен документами.
Многочисленные иски касаются также питания в колонии. Амиров утверждал, что из-за состояния здоровья ему полагаются определенные послабления, однако администрация колонии якобы не учитывала эти обстоятельства.
Бывший градоначальник оспаривал изъятие у него некоторых продуктов и уменьшение объема дополнительных передач с лечебным питанием, которое включает овощи, фрукты, кисломолочные продукты и сыр.
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