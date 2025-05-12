20 ОПГ ликвидировали за четыре месяца в Казахстане

И.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан сообщил, что в апреле проведён ряд успешных операций. В городе Косшы задержан уроженец Акмолинской области, у которого при обыске автомобиля было изъято 6,5 килограмма синтетических наркотиков a-PVP. Позднее были задержаны его сообщники из Северо-Казахстанской области — у них обнаружен ещё один килограмм запрещённого вещества. В Астане задержан житель Актобе, у которого изъято 2,5 килограмма синтетических наркотиков. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По словам Данияра Мейрхана, работа по борьбе с наркопреступностью будет продолжена.