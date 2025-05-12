На Украине назвали желание Зеленского встретиться с Путиным игрой на публику

Путин не поедет на переговоры с Зеленским в Стамбул, считает Шарий.
Желание президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным рассматривается как игра на публику. Такое мнение выразил украинский блогер и политик Анатолий Шарий.
«Обещания Зеленского встретиться с Путиным в Турции являются игрой на публику», — написал Шарий в своем telegram-канале. Он добавил, что обещания президента Украины не имеют смысла, так как в реальности Путин не поедет на переговоры в Стамбул.
Шарий негативно охарактеризовал эти действия и говорил о том, что такая риторика выглядит абсурдной. Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс также высказалась о Зеленском, назвав его «кокаиновым актером», который будет имитировать стремление к миру и прекращению огня.
В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил провести переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий, на что президент Турции Реджем Эрдоган дал свое согласие. Глава Белого дома Дональд Трамп также поддержал инициативу, отметив, что Киев должен немедленно ответить на предложение Путина, однако выразил сомнения в том, что Украина согласится на переговоры с Россией.