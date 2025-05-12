На Украине назвали желание Зеленского встретиться с Путиным игрой на публику

В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил провести переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий, на что президент Турции Реджем Эрдоган дал свое согласие. Глава Белого дома Дональд Трамп также поддержал инициативу, отметив, что Киев должен немедленно ответить на предложение Путина, однако выразил сомнения в том, что Украина согласится на переговоры с Россией.