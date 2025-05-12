Преподаватель вуза в Хабаровске осуждена за взятки на четыре с половиной года

Отбытие срока должно начаться через пять лет — отсрочка предоставлена до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Фигурантка лишена права заниматься преподавательской деятельностью в образовательных учреждениях на четыре с половиной года. Также решением суда у осужденной конфискованы в доход государства денежные средства в размере взяток. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.