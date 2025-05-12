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Крупный пожар в центре Самары тушили 39 сотрудников МЧС

В воскресенье, 11 мая, в 21:27 на ул. Григория Аксакова, 15 в Железнодорожном районе Самары загорелись надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило территорию в 100 квадратных метров. С огнем боролись 39 специалистов и 10 единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 22:19.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.