Мошенники пытаются обмануть самарцев по схеме с «оцифровкой» трудового стажа

Не сообщайте коды из SMS — их могут использовать для взлома. Проверяйте ссылки официальный сайт «Госуслуг»: gosuslugi.ru. Включайте двухфакторную аутентификацию. Не верьте звонкам из мессенджеров — госорганы так не связываются. Перепроверяйте информацию — звоните в ПФР или СФР по официальным номерам.