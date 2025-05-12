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Мошенники пытаются обмануть самарцев по схеме с «оцифровкой» трудового стажа

В России участились случаи мошенничества, связанного с пенсионными выплатами.

В России участились случаи мошенничества, связанного с пенсионными выплатами. Преступники под видом «оцифровки трудового стажа» выманивают у граждан доступ к «Госуслугам».

Чаще всего жертвами становятся пожилые люди, переживающие за свои пенсионные права. Об этом рассказала ГТРК «Самара».

Злоумышленники создают фальшивые чаты в мессенджерах, выдавая себя за бывших работодателей. Там обсуждают «необходимость оцифровки стажа» и получение «ключей от Роструда».

Подставные «сотрудники» убеждают жертву перейти по ссылке и ввести данные на поддельном сайте «Госуслуг». После этого мошенники получают доступ к аккаунту и могут украсть деньги или персональные данные.

В группе риска пенсионеры и предпенсионеры, плохо разбирающиеся в цифровых сервисах. Преступники играют на страхе потерять стаж или пенсию, используют дипфейки и поддельные звонки «от работодателя».

В ходу у киберпреступников и другие популярные схемы. Например, фальшивые звонки из «Социального фонда» — просят «код подтверждения», который на самом деле открывает доступ к «Госуслугам».

Используются также поддельные сайты — предлагают «записаться на перерасчет пенсии» или «обновить трудовую книжку» или вредоносные программы — под видом «софта для корректировки стажа».

Как защититься?

Не сообщайте коды из SMS — их могут использовать для взлома. Проверяйте ссылки официальный сайт «Госуслуг»: gosuslugi.ru. Включайте двухфакторную аутентификацию. Не верьте звонкам из мессенджеров — госорганы так не связываются. Перепроверяйте информацию — звоните в ПФР или СФР по официальным номерам.

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, но лучшая защита — бдительность и здравый скептицизм. Не спешите выполнять подозрительные инструкции!

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