Бастрыкину доложат о вооруженной попытке познакомиться в Краснодаре, сообщает пресс-служба СК России.
В социальных сетях сообщалось, что в Краснодаре после отказа девушек знакомиться один из мужчин достал нож и стал им угрожать.
Региональный СКР проводит по доследственную проверку по статье «Хулиганство». О ее ходе и установленных обстоятельствах доложат председателю центрального ведомства Александру Бастрыкину.
Напомним, следователи проверяют информацию о мужчинах, угрожавших девушкам в Абинске. Вечером 9 мая трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, начали угрожать местным девушкам за отказ познакомиться. Сотрудники Следственного комитета Краснодарского края выясняют обстоятельства случившегося. После завершения расследования будет принято соответствующее решение.