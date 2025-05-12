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Бастрыкину доложат о вооруженной попытке познакомиться в Краснодаре

СКР разбирается в инциденте в Краснодаре, где мужчина угрожал не желающим знакомиться девушкам ножом.

Бастрыкину доложат о вооруженной попытке познакомиться в Краснодаре, сообщает пресс-служба СК России.

В социальных сетях сообщалось, что в Краснодаре после отказа девушек знакомиться один из мужчин достал нож и стал им угрожать.

Региональный СКР проводит по доследственную проверку по статье «Хулиганство». О ее ходе и установленных обстоятельствах доложат председателю центрального ведомства Александру Бастрыкину.

Напомним, следователи проверяют информацию о мужчинах, угрожавших девушкам в Абинске. Вечером 9 мая трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, начали угрожать местным девушкам за отказ познакомиться. Сотрудники Следственного комитета Краснодарского края выясняют обстоятельства случившегося. После завершения расследования будет принято соответствующее решение.