Минувшей ночью над Ростовской областью сбили БПЛА

Над территорией Ростовской области сбили БПЛА. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось минувшей ночью.
— Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске, — сообщил врио губернатора Ростовской области.
Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется. По данным министерства обороны РФ, всего с 21 часа до 4 часов утра дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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