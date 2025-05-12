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Минувшей ночью над Ростовской областью сбили БПЛА

Силы радиоэлектронной борьбы отразили ночную атаку БПЛА на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Над территорией Ростовской области сбили БПЛА. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Происшествие случилось минувшей ночью.

— Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске, — сообщил врио губернатора Ростовской области.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется. По данным министерства обороны РФ, всего с 21 часа до 4 часов утра дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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