Минувшей ночью над Ростовской областью сбили БПЛА

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется. По данным министерства обороны РФ, всего с 21 часа до 4 часов утра дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.