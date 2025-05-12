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Игорь Кобзев выразил соболезнования семье погибшей в ДТП девушки в Ангарске

17-летняя девушка погибла во время нелегальных гонок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал трагедию, которая произошла в Ангарске в ночь на 11 мая 2025 года во время нелегальных гонок. Как ранее стало известно КП-Иркутск, водитель «Тойоты Чайзер» не справился с управлением и влетел в толпу зрителей, стоявших на обочине.

— Девушка, на которую, по всей видимости, пришелся основной удар, погибла до приезда медиков. Мои соболезнования родным и близким. Еще два человека получили различные травмы, их доставили в больницу, — говорит Игорь Кобзев.

Напомним, следователи завели уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», а также «Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности». Организатора гонок и водителя «Тойоты» задержали. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что министр транспорта Бурятии арестован по подозрению в коррупции.