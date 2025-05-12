Игорь Кобзев выразил соболезнования семье погибшей в ДТП девушки в Ангарске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал трагедию, которая произошла в Ангарске в ночь на 11 мая 2025 года во время нелегальных гонок. Как ранее стало известно КП-Иркутск, водитель «Тойоты Чайзер» не справился с управлением и влетел в толпу зрителей, стоявших на обочине.