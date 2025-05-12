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В Есике спасатели сняли с дерева мужчину

Инцидент произошёл вечером, обошлось без травм и госпитализации.

Источник: МЧС РК

Спасатели МЧС Алматинской области помогли мужчине, который не смог самостоятельно спуститься с дерева в городе Есике, сообщает ИА El.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл вечером. Молодой человек 2002 года рождения попытался достать застрявший дрон, залез на высокое дерево, но не смог спуститься.

На вызов оперативно прибыла дежурная смена пожарной части № 3. Сотрудники МЧС использовали автолестницу, чтобы безопасно спустить мужчину на землю.

Медицинская помощь ему не потребовалась. После спасения мужчина поблагодарил сотрудников за помощь.