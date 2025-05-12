Под Самарой на трассе Р-229 столкнулись две фуры, один пострадавший в больнице

В минувшее воскресенье, в обеденное время, на автодороге Р-229 вблизи пгт Алексеевка, расположенного в Кинельском районе Самарской области, произошла авария с участием двух большегрузов.
По предварительным данным, столкнулись фура отечественного производства «КамАЗ» и автомобиль, предназначенный для перевозки молочной продукции марки Mercedes.
После столкновения возникла значительная задержка движения автотранспорта на указанном отрезке трассы, образовалась многокилометровая пробка.
Для устранения последствий инцидента незамедлительно прибыли представители ГИБДД, бригады скорой медицинской помощи и службы спасения.
К несчастью, один участник дорожного происшествия получил травмы, вследствие чего было принято решение доставить его в медицинское учреждение — Центральную районную больницу г. Кинеля.
Ведётся расследование, выясняются точные причины случившейся дорожной аварии.
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