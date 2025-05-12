Преподавателя университета отправили в колонию за написание дипломов

«Преподаватель одного из высших учебных заведений г. Хабаровска получила от трех студентов 180 тыс. рублей в качестве взяток», — пишет telegram-канал дальневосточной транспортной прокуратуры. Преподавательница приговорена к 4,5 годам колонии общего режима, но исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет.