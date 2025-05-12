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В СК РФ проконтролируют расследование дела о попытке похищения девушки на Дону

В Волгодонске мужчина пытался похитить девушку, СК РФ проконтролирует расследование дела.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о попытке похищения девушки в Волгодонске. Об этом сообщили в СУ СК РФ.

Согласно опубликованным данным, в социальных сетях появилась информация о попытке похищения девушки. Запись с камеры видеонаблюдения разлеталась по всему интернету. К счастью, нападавшего остановил проходивший мимо подросток. Следствие уже возбудило уголовное дело.

Руководителю следственного управления по Ростовской области Аслану Хуаде поручено доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.