В СК РФ проконтролируют расследование дела о попытке похищения девушки на Дону

Согласно опубликованным данным, в социальных сетях появилась информация о попытке похищения девушки. Запись с камеры видеонаблюдения разлеталась по всему интернету. К счастью, нападавшего остановил проходивший мимо подросток. Следствие уже возбудило уголовное дело.