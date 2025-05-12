Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с «Газелью» возле Южноуральска

Газелист поворачивал налево и не предоставил преимущество водителю мотоцикла Kawasaki 1993 года рождения. Госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы организовали проверку всех обстоятельств аварии. Также на выходных трое детей пострадали в ДТП с участием грузовика и «Лады Гранты» в Варненском районе.