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Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с «Газелью» возле Южноуральска

Водитель микроавтобуса не уступил ему преимущество на дороге.

Источник: МО МВД России "Южноуральский"

Возле Южноуральска водитель «Газели» снес мотоциклиста. Мужчину госпитализировали с травмами, сообщили в МО МВД России «Южноуральский».

ДТП произошло 9 мая на 89 километре трассы «Челябинск-Троицк».

Газелист поворачивал налево и не предоставил преимущество водителю мотоцикла Kawasaki 1993 года рождения. Госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы организовали проверку всех обстоятельств аварии. Также на выходных трое детей пострадали в ДТП с участием грузовика и «Лады Гранты» в Варненском районе.