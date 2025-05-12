В СЭС прокомментировали случаи с червями в сосисках: причина — халатность и нарушения правил хранения

В ходе инспекции было установлено, что в целом на производстве соблюдаются санитарные нормы: мясо проходит проверку, а готовая продукция хранится в специальных охлаждаемых складах. Однако были выявлены и нарушения: часть оборудования не имела обязательной маркировки, семь сотрудников работали без медицинских книжек, не было резерва спецодежды.