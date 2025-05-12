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В СЭС прокомментировали случаи с червями в сосисках: причина — халатность и нарушения правил хранения

Vaib.uz (Узбекистан. 12 мая). В социальных сетях распространились видеозаписи сразу двух неприятных инцидентов, связанных с сосисками, внутри которых были обнаружены черви. Эти случаи вызвали волну негодования среди пользователей и серьёзные вопросы к качеству продукции, которую покупают жители столицы.

На одном из видео видно, как из приготовленной сосиски под брендом Sag’bon вылезают черви. Этот инцидент быстро стал вирусным и привлёк внимание санитарных служб.

Главное управление санитарно-эпидемиологического контроля по Алмазарскому району Ташкента, в сотрудничестве с офисом бизнес-омбудсмана, провело проверку на предприятии, производящем продукцию под брендом Sag’bon.

В ходе инспекции было установлено, что в целом на производстве соблюдаются санитарные нормы: мясо проходит проверку, а готовая продукция хранится в специальных охлаждаемых складах. Однако были выявлены и нарушения: часть оборудования не имела обязательной маркировки, семь сотрудников работали без медицинских книжек, не было резерва спецодежды.

В результате на руководство предприятия был составлен административный протокол.

При этом в СЭС подчеркнули: условия производства не повлияли на качество продукции, а порча могла произойти из-за ненадлежащих условий хранения сосисок в магазине, где они продавались.

Второй случай произошёл в одном из магазинов Шайхантахурского района. Покупательница приобрела булочку с сосиской, в которой также обнаружились личинки мух. Проверка показала, что в холодильниках магазина хранились продукты без маркировки, указания срока годности и условий хранения.

Примерно три килограмма подозрительной продукции были уничтожены. Также выяснилось, что товары не имели сертификатов качества и оформленных по закону сопроводительных документов. В отношении продавца составлен административный протокол.

Вывод очевиден: даже при наличии нормальных документов и упаковки, продукция может испортиться, если её хранят в жару «абы как». СЭС призывает граждан проявлять бдительность при покупке колбасных изделий, особенно в летний сезон. Проверяйте срок годности, условия хранения и не стесняйтесь сообщать о подозрительных товарах в соответствующие службы.