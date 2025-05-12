«[ВСУ] пытаются локализовать те крупные потери, которые являются политически и географически очень важными. Поэтому под Красноармейск, Красный Лиман, Славянск, Краматорск больше посылают те подразделения, которые проходят обучение во Франции, в Англии, в Чехии, они сегодня пребывают на линии боевых столкновений», — отметил Водолацкий, заявив, что Киев активизировал переброску иностранных наемников именно в зону Донецкой Народной Республики. Его слова передает ТАСС.