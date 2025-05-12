Медики во Владивостоке спасли девушку с острым отравлением лекарствами

По информации Telegram-канала «Владивостокская скорая», звонок в оперативный отдел скорой помощи поступил около пяти часов утра. На вызов срочно выехала бригада подстанции «Центральная» в составе врача анестезиолога-реаниматолога Савелия Крутикова, медсестры-анестезиста Ксении Нагибко и стажера Дмитрия Куприна. Уже через 17 минут после звонка специалисты прибыли в гостиницу и приступили к спасению пациентки.