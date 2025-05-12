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Медики во Владивостоке спасли девушку с острым отравлением лекарствами

Бригада скорой прибыла на место происшествия через 17 минут и сразу начала реанимацию.

Источник: Аргументы и факты

О спасении девушки с острым отравлением лекарственными препаратами рассказали медики скорой помощи Владивостока. Ранним утром 27 апреля в одной из гостиниц города была обнаружена молодая женщина без сознания. По предварительным данным, причиной её тяжелого состояния стало острое медикаментозное отравление. Ситуация была критической — счет шел буквально на минуты.

По информации Telegram-канала «Владивостокская скорая», звонок в оперативный отдел скорой помощи поступил около пяти часов утра. На вызов срочно выехала бригада подстанции «Центральная» в составе врача анестезиолога-реаниматолога Савелия Крутикова, медсестры-анестезиста Ксении Нагибко и стажера Дмитрия Куприна. Уже через 17 минут после звонка специалисты прибыли в гостиницу и приступили к спасению пациентки.

Девушка находилась в глубокой коме, дыхание отсутствовало, вместо него слышались хрипы — состояние требовало немедленной реанимации. Медики скорой помощи ввели необходимые лекарственные препараты, провели санацию ротоглотки, чтобы освободить дыхательные пути, и начали искусственную вентиляцию легких с помощью мешка Амбу. Эти меры позволили стабилизировать состояние пострадавшей до транспортировки.

В машине скорой помощи пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстренно доставили в токсикологическое отделение Владивостокской клинической больницы № 2. Там уже ожидала бригада врачей, готовая продолжить оказание специализированной помощи.

Благодаря слаженной работе врачей скорой помощи и специалистов токсикологического отделения, а также своевременному вмешательству, жизнь девушки удалось спасти. Отравление медикаментами представляло непосредственную угрозу для её жизни, и только профессионализм и оперативность медиков позволили избежать трагедии.