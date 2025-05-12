Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинец признался, что ВСУ еще до начала СВО обучались инструкторами НАТО

До начала спецоперации ВСУ проходили обучение у натовских инструкторов. Об этом рассказал осужденный украинский военные, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис.

С 2020 года ВСУ начали переход на натовские стандарты.

До начала спецоперации ВСУ проходили обучение у натовских инструкторов. Об этом рассказал осужденный украинский военные, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис.

«У нас перед концом 2021 года готовились учения. С иностранными инструкторами эти учения проходили», — передает слова Кириса РИА Новости. Он добавил, что обучение прошло в соответствии с планом, а начиная с 2020 года, ВСУ начали переход на натовские стандарты.

Кирис был осужден в ноябре 2023 года к пожизненному заключению за расстрел машин с беженцами в Мариуполе. В настоящий момент он отбывает срок в исправительной колонии в Мордовии.