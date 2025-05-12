С 2020 года ВСУ начали переход на натовские стандарты.
До начала спецоперации ВСУ проходили обучение у натовских инструкторов. Об этом рассказал осужденный украинский военные, сержант Нацгвардии Украины Евгений Кирис.
«У нас перед концом 2021 года готовились учения. С иностранными инструкторами эти учения проходили», — передает слова Кириса РИА Новости. Он добавил, что обучение прошло в соответствии с планом, а начиная с 2020 года, ВСУ начали переход на натовские стандарты.
Кирис был осужден в ноябре 2023 года к пожизненному заключению за расстрел машин с беженцами в Мариуполе. В настоящий момент он отбывает срок в исправительной колонии в Мордовии.