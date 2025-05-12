Более 200 тысяч рублей лишилась жительница Приморья, желая заработать на «бирже»

Заявительница согласилась и с помощью «консультантов» зарегистрировалась на одной из платформ, чтобы делать ставки. После этого мошенники предложили занять деньги у друзей или соседей. Потерпевшая заняла 218 тысяч рублей у своей знакомой, которая в свою очередь взяла их в кредит, следуя указаниям лже-брокеров. Когда деньги оказались на подконтрольных мошенникам счетах, лже-брокер перестал выходить на связь.