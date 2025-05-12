Более 200 тысяч рублей лишилась жительница Приморья, желая заработать на «бирже»

Более 200 тысяч рублей лишилась жительница Чугуевского округа, желая заработать на «бирже». Полиция возбудила уголовное дело, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Установлено, что 38-летняя местная жительница лишилась 236 тысяч рублей. Неизвестные лица похитили их путем обмана. Потерпевшей позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился финансовым аналитиком и предложил заработок на бирже криптовалют.
Заявительница согласилась и с помощью «консультантов» зарегистрировалась на одной из платформ, чтобы делать ставки. После этого мошенники предложили занять деньги у друзей или соседей. Потерпевшая заняла 218 тысяч рублей у своей знакомой, которая в свою очередь взяла их в кредит, следуя указаниям лже-брокеров. Когда деньги оказались на подконтрольных мошенникам счетах, лже-брокер перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Напомним, в Уссурийске 25-летняя местная жительница лишилась доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги» после разговора с неизвестной женщиной, представившейся сотрудником налоговой службы.