Халатность врачей из Приморья заинтересовала Следком РФ

Речь идет о семье Ивановых из пгт. Дунай. 20 февраля 2024 года семимесячный ребенок с рвотой и отказом от пищи был доставлен родителями в больницу Фокино, где они столкнулись с полным бездействием системы. Несмотря на неотложное состояние, первый осмотр педиатра состоялся только через два часа, а диагноз «ротавирус» оказался ошибочным. Ночью в инфекционной больнице Находки малышу поставили капельницу, но лишь к утру хирург обнаружил кишечную непроходимость, требующую срочной операции во Владивостоке.