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Халатность врачей из Приморья заинтересовала Следком РФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ФедералПресс. Семимесячный мальчик умер в одной из больниц Приморского края, родители винят в произошедшем медиков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о семье Ивановых из пгт. Дунай. 20 февраля 2024 года семимесячный ребенок с рвотой и отказом от пищи был доставлен родителями в больницу Фокино, где они столкнулись с полным бездействием системы. Несмотря на неотложное состояние, первый осмотр педиатра состоялся только через два часа, а диагноз «ротавирус» оказался ошибочным. Ночью в инфекционной больнице Находки малышу поставили капельницу, но лишь к утру хирург обнаружил кишечную непроходимость, требующую срочной операции во Владивостоке.

Скорая помощь прибыла только к 8 утра, сделав по пути дополнительную остановку. Во время транспортировки у ребенка началась агония, но медики ограничились искусственной вентиляцией легких, не предпринимая других реанимационных действий. В реанимацию Фокино малыша доставили уже без признаков жизни. Посмертный диагноз — заворот кишечника — подтвердил, что смерть наступила из-за упущенного времени и отсутствия своевременной хирургической помощи.

«По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в СК РФ.

Ранее дело взяла под контроль прокуратура Приморья, тогда речь шла о ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).