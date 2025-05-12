Халатность врачей из Приморья заинтересовала Следком РФ

Речь идет о семье Ивановых из пгт. Дунай. 20 февраля 2024 года семимесячный ребенок с рвотой и отказом от пищи был доставлен родителями в больницу Фокино, где они столкнулись с полным бездействием системы. Несмотря на неотложное состояние, первый осмотр педиатра состоялся только через два часа, а диагноз «ротавирус» оказался ошибочным. Ночью в инфекционной больнице Находки малышу поставили капельницу, но лишь к утру хирург обнаружил кишечную непроходимость, требующую срочной операции во Владивостоке.
Скорая помощь прибыла только к 8 утра, сделав по пути дополнительную остановку. Во время транспортировки у ребенка началась агония, но медики ограничились искусственной вентиляцией легких, не предпринимая других реанимационных действий. В реанимацию Фокино малыша доставили уже без признаков жизни. Посмертный диагноз — заворот кишечника — подтвердил, что смерть наступила из-за упущенного времени и отсутствия своевременной хирургической помощи.
«По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в СК РФ.
Ранее дело взяла под контроль прокуратура Приморья, тогда речь шла о ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).