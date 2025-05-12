Министра транспорта Бутярии задержали по делу о коррупции

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Бурятии министра транспорта региона Александра Гоге — он подозревается в коррупции. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в пресс-службе правительства, ссылаясь на зампредседателя правительства Бурятии Вячеслава Сухорукова.
Он отметил, что сотрудники полиции отработали оперативно вместе с региональными властями.
— Противодействие коррупции — одна из основных задач правительства Бурятии и лично моя ключевая обязанность, которую поставил передо мной глава республики, — добавил Сухоруков.
По его словам, арестовать министра планировали долгое время, однако раскрывать какие-либо детали о работе над этим процессом было нельзя.
— Мы ждали этого задержания и взаимодействовали с правоохранителями, но оперативно-разыскная деятельность требует конфиденциальности. Общество должно видеть результаты, а не процесс сбора доказательств, — цитирует его слова пресс-служба правительства региона.
Недавно стало известно, что бывший заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко, обвиняемый в коррупции, получал взятки в виде денег, имущества, услуг, а также зарплаты фиктивно трудоустроенному сыну.